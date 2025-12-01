Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Home-Makeover mit Jessica Alba

Baby Takeover

sixxStaffel 1Folge 6vom 25.12.2025
Baby Takeover

Baby TakeoverJetzt kostenlos streamen

Home-Makeover mit Jessica Alba

Folge 6: Baby Takeover

45 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6

Dianna und Eric brauchen Lizzys und Jessicas Hilfe bei der Renovierung ihres Hauses. Das Paar hat bereits das Kinderzimmer umgebaut, ist jedoch mit dem Rest überfordert. Die Expertinnen machen sich an die Arbeit und bauen in das Elternschlafzimmer einen begehbaren Kleiderschrank ein. Das Badezimmer wird umgebaut, um Platz für eine Badewanne und einen Schminktisch zu schaffen. Der Garten wird mit Kunstrasen verschönert und mit einer Bar sowie einem Fernseher ausgestattet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Home-Makeover mit Jessica Alba
sixx
Home-Makeover mit Jessica Alba

Home-Makeover mit Jessica Alba

Alle 1 Staffeln und Folgen