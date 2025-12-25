Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 3: Unter Hempels Sofa
44 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6
Jessica und Lizzy helfen einer sechsköpfigen Familie, ihr Zuhause umzugestalten. Kurz nach dem Einzug verdoppelte sich die Kinderzahl mit der Geburt von Zwillingen. Nun ist es eng geworden und die beiden Expertinnen wollen mehr Stauraum schaffen. Die beiden verschönern das Wohnzimmer und bringen über dem Kaminsims Schränke an. Eine neue Kücheninsel schafft Platz für alle Familienmitglieder. Doch während der Renovierungsarbeiten gibt es eine böse Überraschung: einen Rohrbruch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Home-Makeover mit Jessica Alba
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season
Enthält Produktplatzierungen