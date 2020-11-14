Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Der Stern

20th CenturyStaffel 3Folge 12vom 14.11.2020
Der Stern

Homeland

Folge 12: Der Stern

58 Min.Folge vom 14.11.2020Ab 16

Brody konnte seine Mission im letzten Moment erfüllen und tötete Akbari. Nun soll er zurück in die USA geschmuggelt werden. Wenn es allerdings nach Lockhart geht, wird Brody im Iran verhaftet, damit Javadi die Lorbeeren dafür einheimst und als Doppelagent US-freundliche Politik betreibt. Carrie kann nicht verhindern, dass Brody geschnappt wird und das Todesurteil erhält. Sie kehrt zurück in die USA, wo sich inzwischen einiges verändert hat ...

