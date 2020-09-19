Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Das Risiko

20th CenturyStaffel 3Folge 4vom 19.09.2020
Das Risiko

Das RisikoJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 4: Das Risiko

48 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 12

Carrie schmort weiterhin in der Psychiatrie. Geht es nach dem zuständigen Richter, wird sie so bald nicht entlassen, da sie angeblich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt. Erneut sucht Anwalt Paul Franklin sie auf, dieses Mal mit einem verlockenden Angebot: Er sorgt für ihre Freilassung, wenn sie seinem Kollegen Leland Bennett, der Kontakte zum iranischen Geheimdienst unterhält, im Gegenzug nützliche Informationen liefert ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen