Folge 2: Die Spur des Geldes
Folge vom 05.09.2020
Für Carrie wird es eng: Der Untersuchungsausschuss weiß von ihrer Affäre mit Brody und gibt ihr die Schuld für den Anschlag. Mit Hilfe der Medien will sie ihre Sicht der Dinge schildern - und wird von Saul in die Psychiatrie verfrachtet. Der versucht unterdessen mit Hilfe der Finanzanalystin Fara Sherazi herauszufinden, wer die Attentäter mit Geld versorgte. Die Spur führt in den Iran, doch die Strippenzieher sind noch lange nicht identifiziert ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
