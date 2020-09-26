Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 5vom 26.09.2020
45 Min.Ab 12

Bittere Enttäuschung für Saul: Statt seiner ernennt der Präsident Senator Andrew Lockhart offiziell zum neuen Direktor der CIA. Unterdessen reist der iranische Top-Terrorist Majid Javadi inkognito in die USA ein und kidnappt Carrie. Jessica Brody hat hingegen eine Sorge weniger: Dana kehrt nach Hause zurück, nachdem sie von Leos wahrer Vergangenheit erfahren hat.

