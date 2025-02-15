Homeland
Folge 2: Der große Schwindel
47 Min.Ab 12
Carrie braucht ein Druckmittel, um den afghanischen Vize-Präsidenten G'ulom dazu zu bewegen, seine kontroversen Aussagen öffentlich zu widerrufen. Ein Hinweis bringt sie auf die Spur von Samira Noori, deren Mann bei einem Anschlag getötet wurde. Um herauszufinden, ob die Frau belastendes Material gegen G'ulom besitzt, inszenieren die Agenten ein Bewerbungsgespräch.
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
