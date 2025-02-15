Homeland
Folge 9: Zwischen Schwarz und Weiß
47 Min.Ab 16
Die amerikanische Regierung ist weiterhin von Jalals Schuld am Tod des US-Präsidenten überzeugt und droht Pakistan mit Krieg, sollte der neue Anführer der Taliban nicht ausgeliefert werden. Während Saul vergeblich versucht, seine Vorgesetzten von ihrem Kurs abzubringen, sind Carrie und Yevgeny auf der Suche nach dem Flugschreiber des verunglückten Helikopters. Auf einem Markt in Kohat stoßen sie schließlich auf eine Spur.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren