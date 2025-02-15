Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Der traurigste aller Tage

Staffel 8Folge 5
Der traurigste aller Tage

Der traurigste aller TageJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 5: Der traurigste aller Tage

44 Min.Ab 12

Nach dem Absturz des Präsidentenhubschraubers scheinen die Friedensverhandlungen endgültig zum Scheitern verurteilt zu sein. Saul will G'ulom - den Nachfolger des getöteten afghanischen Regierungsoberhauptes - davon überzeugen, ein gemeinsames Statement als Reaktion auf die Tragödie abzugeben, doch dieser hat die Taliban im Verdacht und schlägt jede weitere Zusammenarbeit aus. Unterdessen ist Carrie der Ursache des Absturzes auf der Spur.

