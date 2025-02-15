Homeland
Folge 4: Präsidenten an Bord
45 Min.Ab 12
US-Präsident Warner trifft überraschend in Kabul ein, um gemeinsam mit dem afghanischen Präsidenten Daoud das Kriegsende zu verkünden. Während sich die beiden Staatsoberhäupter im Helikopter auf den Weg zur Militärbasis machen, erhält Carrie plötzlich einen Anruf. Samiras Schwager, der Bruder ihres verstorbenen Mannes, will sie entführen und zur Heirat zwingen. Wird Carrie die junge Frau noch rechtzeitig erreichen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
