Homeland
Folge 3: Endstation Caracas
52 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 16
Dem schwer verletzten Brody gelingt es, sich bis nach Caracas durchzuschlagen. Dort gerät er in die Hände des Kriminellen El Nino, der ihn in einem Hochhaus gefangen hält und jeden Fluchtversuch torpediert. Carrie versucht unterdessen fieberhaft, aus der Psychiatrie entlassen zu werden. Nach wie vor macht sie Saul für ihre Situation verantwortlich. Als der zwielichtige Anwalt Paul Franklin auftaucht, um ihr zu helfen, weist sie ihn allerdings ab.
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
