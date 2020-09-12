Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 3Folge 3vom 12.09.2020
52 Min. Ab 16

Dem schwer verletzten Brody gelingt es, sich bis nach Caracas durchzuschlagen. Dort gerät er in die Hände des Kriminellen El Nino, der ihn in einem Hochhaus gefangen hält und jeden Fluchtversuch torpediert. Carrie versucht unterdessen fieberhaft, aus der Psychiatrie entlassen zu werden. Nach wie vor macht sie Saul für ihre Situation verantwortlich. Als der zwielichtige Anwalt Paul Franklin auftaucht, um ihr zu helfen, weist sie ihn allerdings ab.

