Homeland
Folge 4: Das Risiko
48 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 12
Carrie schmort weiterhin in der Psychiatrie. Geht es nach dem zuständigen Richter, wird sie so bald nicht entlassen, da sie angeblich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt. Erneut sucht Anwalt Paul Franklin sie auf, dieses Mal mit einem verlockenden Angebot: Er sorgt für ihre Freilassung, wenn sie seinem Kollegen Leland Bennett, der Kontakte zum iranischen Geheimdienst unterhält, im Gegenzug nützliche Informationen liefert ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
