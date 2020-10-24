Homeland
Folge 9: Jetzt oder nie
Saul hat es geschafft, Brody zurück in die USA zu bringen. Wieder zu Hause, wird er erst einmal auf Entzug gesetzt und körperlich wieder fit gemacht. Der Plan: Brody soll in geheimer Mission im Iran agieren. Unterstützung bekommt er von Javadi, der den Kontakt zu seinem Chef, General Akbari, herstellt. Brodys Aufgabe: Er soll Akbari töten. Der Ex-Marine ist allerdings nicht gewillt, zu kooperieren. Kann Carrie ihn zu dem Auftrag überreden?
