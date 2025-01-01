Zum Inhalt springenBarrierefrei
Keating Hotel

Folge 2: Keating Hotel

40 Min.Ab 12

San Diego ist heute das Ziel von Gordon Ramsay. Er steigt im Hotel "The Keating" ab. Der vom Motorsport besessene Besitzer hat Millionen in das Design des Hauses investiert, damit es das Aussehen eines italienischen Sportwagens erhält. Dennoch bleiben die Gäste aus, das Restaurant ist alles andere als ausgebucht und das Personal stößt an seine Grenzen. Gordon muss Gas geben ...

