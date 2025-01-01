Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Juniper Hill Inn (2)

All3MediaStaffel 1Folge 5
Juniper Hill Inn (2)

Juniper Hill Inn (2)Jetzt kostenlos streamen

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Folge 5: Juniper Hill Inn (2)

40 Min.Ab 12

Es ist die bis dato größte Herausforderung für Gordon Ramsay: das "Juniper Hill Inn" im Bundesstatt Vermont vor dem Bankrott zu bewahren. Er versucht gemeinsam mit dem Personal, die beiden arroganten Besitzer zur Vernunft zu bringen. Als er jedoch merkt, dass er belogen wurde, entschließt er sich zu einer drastischen Maßnahme.

Hotel Hell mit Gordon Ramsay
All3Media
