Hotel Hell mit Gordon Ramsay

River Rock Inn

Staffel 1Folge 3
Folge 3: River Rock Inn

39 Min.Ab 12

Heute checkt Gordon Ramsay in das schlecht besuchte "River Rock Inn" im Bundesstaat Pennsylvania ein. Besitzer Ken Pisciotta ist überfordert und hochverschuldet. Durch seine negative Art sinkt auch die Motivation des Personals in den Keller. Kann Gordon Mitarbeiter und Gäste wieder glücklich machen?

All3Media
