Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 6: Roosevelt Inn
39 Min.Ab 12
Gordon checkt heute ins Roosevelt Inn ein. Das verschlafene Bed & Breakfast liegt im Bundesstaat Idaho. Der Besitzer John hält die Gäste zwar mit Witzen bei Laune, aber er vergisst dabei, wie ernst die Lage um sein Hotel ist. Zudem überlegt seine Frau Tina, vor dem Elend, in dem sie arbeitet, wegzulaufen. Verliert John sein Geschäft und seine Liebste?
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Copyrights:© ALL3MEDIA International