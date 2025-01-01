Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 1: Hotel ohne Boss
41 Min.Ab 12
Besitzer des Hotels ist der junge und unerfahrene Brian. Die Gäste erwartet aber alles andere als eine Wohlfühloase: Schmutzige Räume, Lärm in der Nacht und ein miserabler Service stehen an der Tagesordnung. Wenn es nach Gordon geht, muss hier ein kleines Wunder geschehen, damit die Geschäfte wieder laufen ...
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International