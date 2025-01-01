Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 8
Folge 8: Burgtheater

41 Min.Ab 12

Diesmal wird Gordons Expertise an einem ganz besonderen Ort benötigt: auf der Burg "Landoll's Mohican". Marta, ihr Ex-Mann und Sohn Jimmy haben vor Jahren die Burg für sechs Millionen Dollar bauen lassen. Doch leider ereilte sie ein schwerer Schicksalsschlag, denn das in die Burg integrierte Restaurant brannte vollständig ab. Außerdem ließen sich Marta und ihr Mann scheiden, seitdem übernimmt die Mutter fast die komplette Arbeit im Hotel ...

