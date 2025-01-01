Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 3: Das Messihotel (1)
41 Min.Ab 12
Heute ist Gordon im historischen Hotel "Harper's Ferry" in West Virginia zu Besuch. Die Besitzerin Karan Townsend führt das Hotel wie einen Secondhandladen und hortet überall Müll. Seitdem Karan das Management übernommen hat, laufen die Geschäfte schlecht. Als Gordon zu Abend essen möchte, bekommt er den Schock seines Lebens ...
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International