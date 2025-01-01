Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 2: Null Kontrolle
41 Min.Ab 12
Gordon besucht den Island Park in Idaho, um das Hotel "Angler's Lodge" unter die Lupe zu nehmen. Trotz des atemberaubenden Gebäudes, welches Besitzer Dave Ebey mit seinen eigenen Händen gebaut hat, hat er seine Leidenschaft im Laufe der Jahre verloren. Außerdem deckt Gordon eine Tragödie auf, die die Familie auseinandergerissen hat. Gordon will der Familie unbedingt helfen, allerdings könnte es bereits zu spät sein ...
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International