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Hotel-Makeover im Paradies

Pool-Probleme

HGTVFolge vom 21.03.2026
Pool-Probleme

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Hotel-Makeover im Paradies

Folge vom 21.03.2026: Pool-Probleme

44 Min.Folge vom 21.03.2026

Der Countdown läuft: Die Gästezimmer am Pool sollen rechtzeitig fertig werden, doch ein unerwartetes Bürokratieproblem bringt Lukes Bauarbeiten abrupt zum Stillstand. Während Genehmigungen auf sich warten lassen, sorgt ein gefeierter Mural-Künstler mit einer großen Vision für kreative Abwechslung. Um den Kopf freizubekommen, tauscht die Familie Baustelle gegen Regenwald und erlebt bei einem Zipline-Abenteuer Costa Rica von seiner wildesten Seite.

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