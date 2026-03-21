Hotel-Makeover im Paradies
Folge vom 21.03.2026: Pool-Probleme
44 Min.Folge vom 21.03.2026
Der Countdown läuft: Die Gästezimmer am Pool sollen rechtzeitig fertig werden, doch ein unerwartetes Bürokratieproblem bringt Lukes Bauarbeiten abrupt zum Stillstand. Während Genehmigungen auf sich warten lassen, sorgt ein gefeierter Mural-Künstler mit einer großen Vision für kreative Abwechslung. Um den Kopf freizubekommen, tauscht die Familie Baustelle gegen Regenwald und erlebt bei einem Zipline-Abenteuer Costa Rica von seiner wildesten Seite.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.