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Hotel-Makeover im Paradies

Gartenträume

HGTVFolge vom 28.03.2026
Gartenträume

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Hotel-Makeover im Paradies

Folge vom 28.03.2026: Gartenträume

44 Min.Folge vom 28.03.2026

Während die Arbeiten am Pool ins Stocken geraten, legen Steph und Luke den Fokus auf die Gartenbereiche ihres Boutiquehotels in Costa Rica. Die Gästezimmer im Grünen nehmen Gestalt an, eine Poolbar entsteht – doch die ehrgeizige Landschaftsplanung wird durch unerwartete Hindernisse gebremst. Unterstützung bekommen sie von Lukes Eltern, die mit Rat, Tat und viel Zuversicht anreisen.

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