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Hotel-Makeover im Paradies

Investoren gesucht

HGTVFolge vom 11.04.2026
Investoren gesucht

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Hotel-Makeover im Paradies

Folge vom 11.04.2026: Investoren gesucht

44 Min.Folge vom 11.04.2026

Eine katastrophale Nachricht bringt Steph und Lukes gesamtes Projekt ins Wanken. Mit nur noch wenigen tausend Dollar in der Kasse entwickeln sie einen Notfallplan – doch alles hängt davon ab, die Casita-Suiten rechtzeitig fertigzustellen. Der Druck steigt, denn ein entscheidender Reveal soll Investoren überzeugen und über die Zukunft des Boutique-Hotels entscheiden.

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