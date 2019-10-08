Haus - Suche ist FamiliensacheJetzt kostenlos streamen
House Hunters Family
Folge vom 08.10.2019: Haus - Suche ist Familiensache
21 Min.Folge vom 08.10.2019
Das Haus einer vierköpfigen Familie wird zu klein. Sie suchen in Macon, Georgia, ein größeres Zuhause, in dem jeder sein eigenes Zimmer hat. Der Familienvater hätte außerdem gerne einen ausgebauten Keller, die Mutter ein Home Office und eine schöne Küche und ihre Söhne eigene Kinderzimmer. Ist ihnen die Größe oder der Standard wichtiger? Beides ist nicht drin für die Familie.
Genre:Reality, Haus und Garten
