House Hunters Family
Folge vom 08.10.2019: Kalifornien für Fortgeschrittene
21 Min.Folge vom 08.10.2019
Drei Jugendliche und ihre Eltern sehen sich nach einem größeren Zuhause in Thousand Oaks, Kalifornien, um. Die Wunschliste der Familie ist lang: Das Haus soll laut Mutter einzugsbereit sein und einen schönen Echtholz-Parkett haben, der Vater hätte Lust zu renovieren und die Kinder wünschen sich große Jugendzimmer und einen Pool. Wegen den florierenden Immobilienmarkts sind Kompromisse unabdingbar.
Genre:Reality, Haus und Garten
© Warner Bros. Discovery, Inc.