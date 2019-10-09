Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters Family

Wenn der Garten zum Sportplatz wird

HGTV
Wenn der Garten zum Sportplatz wird

Wenn der Garten zum Sportplatz wirdJetzt kostenlos streamen

House Hunters Family

Folge vom 09.10.2019: Wenn der Garten zum Sportplatz wird

21 Min.Folge vom 09.10.2019

Mit ihrem neugeborenen Baby sucht eine lebenslustige Familie nach Eigentum in Durham, North Carolina. Das Haus braucht ein Arbeitszimmer für die Mutter, Privatsphäre für ihre Tochter im Teenager-Alter und einen Wohnbereich, in dem die Familie Zeit verbringen kann. Gibt es ihr Traumhaus hier inklusive schönem Garten und genügend Platz?

