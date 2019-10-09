Ein Haus zum Lesen und TurnenJetzt kostenlos streamen
House Hunters Family
Folge vom 09.10.2019: Ein Haus zum Lesen und Turnen
21 Min.Folge vom 09.10.2019
Nach einer Weltreise lässt sich eine vierköpfige Familie in einer Strandgemeinde nördlich von San Diego nieder. Das Traumhaus soll am Strand liegen, einen Pool haben, einen offenen Wohnbereich, einen Master Bedroom und einen großen Garten für die Kinder. Das, was alle suchen, ist jedoch rar in dieser Location zu finden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.