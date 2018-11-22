Folge vom 22.11.2018
Holländischer Charme in AmsterdamJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.11.2018: Holländischer Charme in Amsterdam
20 Min.Folge vom 22.11.2018
Alison und Nick träumen schon lange davon, San Francisco zu verlassen und mit den beiden Kindern nach Europa zu gehen, um eine andere Kultur kennenzulernen. Die Gelegenheit ergibt sich, als Nick ein Jobangebot in Amsterdam erhält. Das Paar ist von der niederländischen Hauptstadt begeistert, doch über ihr künftiges Domizil besteht noch Uneinigkeit: Alison möchte für die Familie ein gemütliches Zuhause schaffen und in der Nähe von Parks und Museen wohnen. Nick befürchtet einen finanziellen Engpass, weil sie in Amsterdam nur noch sein Einkommen haben, und will an der Miete sparen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.