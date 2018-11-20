Folge vom 20.11.2018
Folge den Zeichen nach BelizeJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 20.11.2018: Folge den Zeichen nach Belize
20 Min.Folge vom 20.11.2018
John und Eddie sind seit 23 Jahren ein Paar und haben beschlossen, die eisigen Winter Brooklyns hinter sich zu lassen, um nach Belize zu ziehen. Sie wollen nicht mehr Schnee schaufeln, sondern an herrlichen Karibikstränden Sonne tanken. Die Kleinstadt San Pedro im Süden des mittelamerikanischen Landes soll ihre neue Heimat werden - soweit sind sich die beiden Männer einig. Doch sonst gibt es für die künftigen Wohnverhältnisse noch Klärungsbedarf: John legt großen Wert auf ein stylisches Domizil mit schicken Möbeln, während seinem Partner vor allem die zentrale Lage wichtig ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.