House Hunters
Folge vom 15.11.2018: Kroatischer Charme
21 Min.Folge vom 15.11.2018
Samantha lebt in San Francisco, im Norden von Kalifornien. Doch seit die passionierte Globetrotterin ihren Freund Triston in Zagreb besuchte, hat sie sich in die kroatische Hauptstadt mit ihrer schönen Architektur verliebt. Die spannende Stadt bietet jede Menge Kultur und Kunst für einen Bruchteil des Geldes, das Samantha für ihr Leben in San Francisco zahlt. Und so beschließt die junge Frau, ihren Lehrerjob aufzugeben, um nach Zagreb zu ziehen. Leider gestaltet sich die Haussuche in Kroatien nicht ganz so einfach, denn Sams Wunschliste ist lang, ihr Budget jedoch knapp bemessen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.