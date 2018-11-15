Folge vom 15.11.2018
Familienfreundlichkeit in ThailandJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 15.11.2018: Familienfreundlichkeit in Thailand
21 Min.Folge vom 15.11.2018
James arbeitet seit sechs Jahren in Afghanistan als Netzwerktechniker und sieht seine Familie in den Staaten sehr selten. Aus diesem Grund hat Ehefrau Rukiya beschlossen, ihre Heimat Pittsburgh zu verlassen und mit den beiden Kindern nach Chiang Mai in Thailand zu ziehen, denn James kann sie dort alle drei Monate besuchen. Außerdem sind die Lebenshaltungskosten in der nordthailändischen Stadt wesentlich günstiger. Doch bevor die Haussuche startet, muss sich das Paar erst einigen: Rukiya wünscht sich ein traditionelles Thai-Haus, James will ein modernes Domizil mit allen Annehmlichkeiten.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 31-32: Warner Bros. Discovery, Inc.