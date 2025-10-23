Zum Inhalt springenBarrierefrei
House of the Dragon

Die Schwarze Königin

ProSiebenStaffel 1Folge 10
Die Schwarze Königin

House of the Dragon

Folge 10: Die Schwarze Königin

57 Min.Ab 16

Rhaenyra und Daemon erfahren von Viserys' Tod und Aegons Krönung. Ein Krieg zwischen den beiden Familien scheint nun unmittelbar bevorzustehen. Beide Parteien suchen Verbündete innerhalb Westeros' und entsenden Botschafter. Lord Corlys hat sich währenddessen wieder erholt und sichert Rhaenyra seine Unterstützung zu.

