House of the Dragon
Folge 9: Der Grüne Rat
56 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
König Viserys ist tot. Otto von Hohenturm nutzt die Gelegenheit, um seinen geheimen Plan in die Tat umzusetzen: Er will Aegon anstelle von Rhaenyra auf den Eisernen Thron setzen. Er lässt alle, die vom Ableben des Königs wissen, in Königsmund einsperren - darunter auch Rhaenys.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
House of the Dragon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen