Der Zweite seines NamensJetzt kostenlos streamen
House of the Dragon
Folge 3: Der Zweite seines Namens
61 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16
Seit mehreren Jahren tobt die Schlacht zwischen Haus Velaryon und dem Krabbenspeiser auf den Trittsteinen. Daemon kämpft mit seinem Drachen an der Seite der Seeschlange, während sein Bruder den Konflikt ignoriert. Der König ist derweil mit seiner neuen Familie beschäftigt und feiert den zweiten Geburtstag seines Sohnes Aegon. Rhaenyra wird währenddessen zu einer baldigen Hochzeit gedrängt.
House of the Dragon
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen