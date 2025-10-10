House of the Dragon
Folge 2: Der Prinzrebell
52 Min.Ab 16
Corlys Velaryon wendet sich hilfesuchend an den Kleinen Rat, da seine Flotte von Piraten überrannt wird, die die Trittsteine erobern wollen. Prinzessin Rhaenyra schlägt vor, Drachenreiter zu entsenden, was der König jedoch ablehnt. Viserys gerät immer mehr unter Druck, da er seine Nachfolge sichern muss. Eine Hochzeit mit Lord Corlys' zwölfjähriger Tochter soll die Beziehung zwischen den Häusern stärken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
House of the Dragon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen