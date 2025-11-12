Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 21vom 12.11.2025
21 Min. Ab 12

Nachdem Barney seinen Vater endlich kennengelernt hat, ist er enttäuscht, dass dieser ein richtiges Vorort-Spießerleben führt. Er lädt ihn trotzdem ein, mit ihm und seinen Freunden an einem Samstag einen draufzumachen. Barney hofft, dass sein Vater bei dieser Gelegenheit wieder zum "krassen Jerry" wird. Um Jerry zu beeindrucken, fordert er seine Freunde auf, eine andere interessante Identität anzunehmen. Der Abend führt zu vielen Missverständnissen und einer Festnahme ...

