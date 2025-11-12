How I Met Your Mother
Folge 21: Der Magier
21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Nachdem Barney seinen Vater endlich kennengelernt hat, ist er enttäuscht, dass dieser ein richtiges Vorort-Spießerleben führt. Er lädt ihn trotzdem ein, mit ihm und seinen Freunden an einem Samstag einen draufzumachen. Barney hofft, dass sein Vater bei dieser Gelegenheit wieder zum "krassen Jerry" wird. Um Jerry zu beeindrucken, fordert er seine Freunde auf, eine andere interessante Identität anzunehmen. Der Abend führt zu vielen Missverständnissen und einer Festnahme ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen