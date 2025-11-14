How I Met Your Mother
Folge 23: Denkmal
21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Ted muss sich vor dem Denkmalschutzkomitee entscheiden, ob es sich beim heruntergekommenen Hotel Arcadian tatsächlich um ein Denkmal handelt. Als Architekt hält er es nicht für erhaltenswert, aber als Person ist er in einem heftigen Konflikt. Seine Freundin Zoey kämpft gegen den Abriss des Gebäudes, denn sie hat dort auch einen Teil ihrer Kindheit verbracht. Sein Kumpel Barney jedoch würde seinen Job verlieren, wenn das Arcadian ein Denkmal wäre. Wie wird sich Ted entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 6
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
