How I Met Your Mother
Folge 24: Neu ist immer besser
21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Ted hat Angst, dass der Neubau der GNB eine Nummer zu groß für ihn ist. Barney und Robin haben nun Sorge, dass sich Ted aus diesem Grund wieder mit Zoey versöhnt. Als sie erfahren, dass sich die beiden in Brooklyn auf einen Kaffee verabredet haben, machen sich Barney und Robin sofort auf den Weg, um das zu verhindern ... Lily hat sich scheinbar den Magen verdorben - ihr ist ständig übel. Marshall, der dasselbe gegessen hat, zeigt jedoch keine Symptome. Was steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen