How I Met Your Mother
Folge 20: Der Rachefeldzug
21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Marshall kündigt endlich seinen Job bei der Goliath National Bank und nimmt eine unbezahlte Praktikantenstelle bei der Umweltschutzorganisation NRDC an. Lily unterstützt ihn bei all seinen Absichten, auch wenn sie nun auf eine lange geplante Reise nach Spanien verzichten muss ... Barney ist verzweifelt, dass Marshall nun nicht mehr sein Kollege bei der GNB ist. Deshalb kümmert sich Robin um ihn. Sie glaubt, dass Barney darunter leidet, wieder einmal verlassen worden zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 6
How I Met Your Mother
Staffel 6
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
12
© Walt Disney Company Germany GmbH
