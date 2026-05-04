How I Met Your Mother
Folge 19: Pikante Partys
22 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Die Hochzeit von Lily und Marshall steht bevor, und die Planung für den Junggesellenabschied läuft auf Hochtouren. Barney organisiert eine Party mit heißen Stripperinnen, allerdings hält der Abend Überraschungen bereit: Kurz vor ihrem Auftritt bricht sich eine der Tänzerinnen den Knöchel - wild entschlossen will sie dennoch ihr Programm durchziehen. Indes hat Robin ein äußerst brisantes Geschenk für Lily und rechnet nicht mit so spießigen Gästen bei der Feier.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen