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How I Met Your Mother

Pikante Partys

ProSiebenStaffel 2Folge 19vom 04.05.2026
Pikante Partys

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How I Met Your Mother

Folge 19: Pikante Partys

22 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Die Hochzeit von Lily und Marshall steht bevor, und die Planung für den Junggesellenabschied läuft auf Hochtouren. Barney organisiert eine Party mit heißen Stripperinnen, allerdings hält der Abend Überraschungen bereit: Kurz vor ihrem Auftritt bricht sich eine der Tänzerinnen den Knöchel - wild entschlossen will sie dennoch ihr Programm durchziehen. Indes hat Robin ein äußerst brisantes Geschenk für Lily und rechnet nicht mit so spießigen Gästen bei der Feier.

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