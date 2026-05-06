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How I Met Your Mother

Hochzeit mit Harfe

ProSiebenStaffel 2Folge 21vom 06.05.2026
Hochzeit mit Harfe

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How I Met Your Mother

Folge 21: Hochzeit mit Harfe

22 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Ursprünglich wollten Lily und Marshall in kleinem Rahmen, nur mit den engsten Freunden heiraten. Weil die Forderungen ihrer Familien immer anspruchsvoller werden, muss die Hochzeitsfeier nun vergrößert werden. Dadurch häufen sich die Probleme: Der Fotograf fehlt, der Blumenhändler schafft es nicht rechtzeitig, und Lilys Ex-Freund taucht plötzlich auf und will sie unbedingt vom Heiraten abhalten. Auch Marshall hat zu kämpfen, denn plötzlich ziert eine kahle Stelle seinen Kopf.

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