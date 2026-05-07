Kinder oder ArgentinienJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 22: Kinder oder Argentinien
22 Min.Folge vom 07.05.2026
Weil sie die Hochzeitsfeier dermaßen in Atem hält, kommen Lily und Marshall nicht einmal dazu, etwas vom Menü zu essen. Lily ist bereits völlig betrunken, weil sie nur in Champagner eingelegte Erdbeeren zu essen bekommen hat. Indes hat Barney zufällig mitbekommen, dass Ted und Robin den Freunden am nächsten Tag eine Neuigkeit mitteilen wollen. Er drängt nun darauf, das Geheimnis sofort zu erfahren. Soviel ist gewiss: Es geht um die Zukunft der beiden.
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How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen