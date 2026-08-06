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How I Met Your Mother

Heimvorteil

ProSiebenStaffel 5Folge 20vom 06.08.2026
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How I Met Your Mother

Folge 20: Heimvorteil

21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Teds Mutter Virginia heiratet zum zweiten Mal. Als Ted mit seinen Freunden auf der Hochzeitsfeier ist, gehen ihm der neue Mann ihrer Mutter und dessen Hippie-Freunde ziemlich auf die Nerven. Ihm wird klar, dass er mit seinem eigenen Leben ohne Ehefrau und Familie ziemlich hinterherhinkt. Drei Tage später präsentiert er den Freunden seinen neuesten Erwerb: Ein eigenes Haus, das er spontan im Internet ersteigert hat. Teds Freunde sind entsetzt - das traute Heim ist eine Bruchbude.

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