How I Met Your Mother
Folge 20: Heimvorteil
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Teds Mutter Virginia heiratet zum zweiten Mal. Als Ted mit seinen Freunden auf der Hochzeitsfeier ist, gehen ihm der neue Mann ihrer Mutter und dessen Hippie-Freunde ziemlich auf die Nerven. Ihm wird klar, dass er mit seinem eigenen Leben ohne Ehefrau und Familie ziemlich hinterherhinkt. Drei Tage später präsentiert er den Freunden seinen neuesten Erwerb: Ein eigenes Haus, das er spontan im Internet ersteigert hat. Teds Freunde sind entsetzt - das traute Heim ist eine Bruchbude.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen