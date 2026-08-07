How I Met Your Mother
Folge 21: Wie man sich bettet
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Als Robin von Don gefragt wird, ob sie zu ihm ziehen will, hält Robin es an der Zeit, dass Ted und Barney endlich ihren neuen Freund kennenlernen. Beim Treffen erfährt Don, dass Barney vor ihm mit Robin zusammen war. Als Don sich mit Ted bespricht, erzählt Ted ihm, dass auch er ein Exfreund Robins ist. Don ist irritiert - und nachdem klar ist, dass seine Geschichte mit Robin etwas Ernstes ist, verspüren sowohl Barney als auch Ted den dringenden Wunsch, Robin wiederzuhaben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen