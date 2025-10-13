Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Staffel 5Folge 23vom 13.10.2025
Folge 23: Ballast-Stoff

20 Min.Ab 6

Ted glaubt, dass die Partnerwahl schwieriger wird, wenn man die 30 überschritten hat. Jeder hat da schon etwas Negatives erlebt und trägt einen Ballast mit sich herum. Auch bei seiner neuen Bekanntschaft Royce will Ted herausfinden, welche Art von Ballast ihr zu schaffen macht. Doch als die beiden im Kino einen neuen Film ansehen, ist Ted entsetzt: "The Wedding Bride" erzählt seine Geschichte, als ihn seine damalige Verlobte am Tag der Hochzeit für ihren Ex-Mann sitzenließ.

