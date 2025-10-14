Die Weisheit des UniversumsJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 24: Die Weisheit des Universums
21 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Da Marshall sich so sehr ein Baby wünscht, hat Lily ihm einen Vorschlag gemacht: Sobald die Clique irgendwo einen Doppelgänger von Barney entdeckt, legen sie damit los, ein Kind zu zeugen. Schon bald entdecken sie einen brünetten Taxifahrer, der Barney total ähnlich sieht. Aber dann kommt Marshall dahinter, dass es sich in Wirklichkeit um Barney selbst gehandelt hat, der auf eine neue Art und Weise versucht, Mädels aus aller Welt aufzureißen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen