How I Met Your Mother
Folge 10: Tick Tick Tick ...
21 Min.Folge vom 01.12.2025
Barney und Robin sind, nachdem sie sich im Taxi leidenschaftlich geküsst haben, in Barneys Bett gelandet und haben miteinander geschlafen. Robin hat danach ein furchtbar schlechtes Gewissen und will nicht, dass Kevin etwas erfährt. Barney stimmt zu, wenn auch widerwillig, und verspricht, auch seiner Freundin Nora nichts vom One-Night-Stand zu erzählen. Ausgerechnet an diesem Abend lernt er Noras Eltern kennen ... Indes sind Marshall, Ted und Lily auf dem Groovapalooza-Festival.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen