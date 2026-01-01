How To Make Money Fast
Folge 2: Philip Siefer: Kondom-King
20 Min.Ab 12
Philip Siefer ist wohl einer der schrägsten und gleichzeitig spannendsten Gründer Deutschlands. Seine Mission? Kondome neu denken - nachhaltig, fair und ohne peinliches Marketing. Heute ist Einhorn mehr als nur eine Kondomfirma und wirbelt damit nicht nur den kompletten "Untenrum"-Markt auf: Als Purpose-Unternehmen gehört sie sich selbst, kann nicht verkauft werden - und 50 % der Gewinne fließen in soziale und nachhaltige Projekte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How To Make Money Fast
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben